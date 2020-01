Una legge per impiegare le nostre guardie giurate all'estero (Di venerdì 24 gennaio 2020) Conclusa la sessione parlamentare dedicata alla legge di bilancio, è tempo per la Camera dei deputati di riavviare l’esame della proposta di legge sull’impiego delle guardie giurate all’estero che, in questa legislatura, è stata presentata per primo dall’on. Francesco Lollobrigida e dal gruppo di Fratelli d’Italia.Lo scorso mese di novembre ho avuto l’onore di essere audita in Commissione Affari Costituzionali come presidente di Assiv per rappresentare le valutazioni dell’associazione sulla proposta di legge in parola, valutazioni che, giova ribadirlo, sono assolutamente positive.La Commissione ha successivamente ritenuto di dover ampliare il ciclo di audizioni inizialmente previsto, includendo anche i committenti del servizio di tutela di asset aziendali su territorio straniero (almeno quelli maggiormente significativi quali, ... huffingtonpost

