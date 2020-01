Rubava componenti da un Freccirossa, extracomunitario arrestato a Napoli (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’uomo aveva rubato materiale elettrico e pneumatico di componentistica del Frecciarossa per poi tentare invano la fuga, nascondendo la refurtiva in uno zaino. Ha rubato materiale elettrico e pneumatico di componentistica dei treni ETR 500 (Frecciarossa) e di supporto alla movimentazione dei convogli, poi ha tentato invano la fuga nascondendo la refurtiva in uno zaino. Un 45enne del Burkina Faso è stato arrestato dagli agenti della Polfer a Napoli. La Sala Operativa è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione da parte del personale di protezione aziendale di R.F.I.: avevano infatti notato la presenza, nell’impianto di Napoli Traccia, di una persona sospetta che si aggirava sui binari. Giunti sul posto, l’uomo è stato bloccato e arrestato per furto aggravato. L’intervento immediato della Polizia Ferroviaria, grazie al fattivo contributo di personale di ... 2anews

NapoliToday : #Cronaca Rubava componenti da un Frecciarossa: arrestato -