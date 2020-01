Meteo MILANO: nubi in aumento venerdì, qualche DEBOLE PIOGGIA sabato (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO è atteso cambiare, per l'approssimarsi di una perturbazione che già alla fine di venerdì sarà causa di un aumento delle nubi. sabato transiterà la parte attiva del fronte, pur DEBOLE, con qualche piovasco. venerdì 24: nuvoloso. Temperatura da -1°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. sabato 25: molto nuvoloso con PIOGGIA. Stima PIOGGIA 4 mm. Temperatura da 2°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Domenica 26: foschia. Temperatura da 0°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Lunedì 27: nuvoloso con foschia. Temperatura da 2°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, ... meteogiornale

