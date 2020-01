LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: vantaggio turco a metà secondo quarto (29-19) (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout chiamato di Messina. 29-19 Tripla di Westermann. 26-19 Penetrazione vincente di Roll. 26-17 Palla persa di Milano e schiacciata facile di Kalinic. Cinque minuti di gioco nel secondo quarto. 3-0 di parziale per Milano. Gira sul ferro il tiro di Sykes. Sfortunatissimo l’americano. Quarta difesa consecutiva super di Milano. Buona difesa ancora di Milano. Tre minuti senza segnare per il Fenerbahce. Sbaglia il libero aggiuntivo l’argentino. 24-17 Canestro di Scola che ha la possibilità di andare anche in lunetta. FINISCE IL PRIMO QUARTO: Allungo nel finale di quarto per il Fenerbahce che conduce di nove punti. Già otto punti per Gigi Datome. Ultimo possesso per Milano. 24-15 Dentro i due liberi del serbo. Fallo antisportivo di Scola su Kalinic. 22-15 Pesantissima tripla di Kalinic. 19-15 Nedovic interrompe il parziale ... oasport

Eurosport_IT : Fenerbahce ?? Milano è anche il confronto tra due GIGANTI della panchina, Zelimir Obradovic e Ettore Messina! ???? La… - wwwSPORTit : #basket L'Olimpia insegue i play-off di #Eurolega. Segui la diretta di Fenerbahçe - #Milano: - LucaNardo97 : RT @AlessandroMagg4: Fenerbahce vs Olimpia Milano | Il LIVE della sfida playoff di Istanbul -