Grande Fratello Vip 4, Ivan Gonzalez corteggia Clizia Incorvaia: “Verrai con me a Madrid?” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ivan Gonzalez sembra sempre più interessato a Clizia Incorvaia. La complicità tra i due è abbastanza evidente agli occhi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 e a quelli dei milioni di telespettatori che si stanno appassionando alle storie degli stessi. Entrambi non stanno vivendo un periodo felice della propria vita in fatto di sentimenti. Uno degli obiettivi, infatti, dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia era proprio quello di mettersi alle spalle storie d’amore finite male. Lei ha messo fine al matrimonio con il cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. Lui ha detto addio a Sonia Pattarino, giovane sarda conosciuta nello studio di Uomini e Donne. L’ex tronista spagnolo continua con le sue avance alla bella influencer. Tra sorrisi, scherzi e battute la complicità tra i due sembra crescere giorno dopo giorno. A chi chiede se tra di loro ci sia ... kontrokultura

