Campionato Under18, inizia col piede giusto il Meomartini (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSorrento (Na) – È iniziata con una vittoria la seconda fase del Campionato under 18 femminile di pallacanestro per le ragazze del Gruppo Sportivo Meomartini che giovedì 23 gennaio hanno sconfitto, in trasferta (42-50), il Sorrento. Il primo quarto ha visto le ragazze del presidente Antonio Chiusolo partire bene ed arrivare facilmente alla chiusura della frazione sul +15 (2-17). E nel secondo periodo il trend è rimasto identico: le ospiti, infatti, sono arrivate anche sul +20 e all’intervallo lungo il punteggio è stato 15-34. Nel terzo quarto, però, le ragazze di coach Gianfranco Capacchione hanno subito un calo di prestazione e hanno realizzato solo 5 punti. Con la complicità, poi, di un parziale di 7-0 messo a segno dalle atlete di Sorrento, la partita si è riaperta, arrivando agli ultimi 10 minuti sul +10 per la Meomartini. Il periodo finale ... anteprima24

