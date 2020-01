Tiziano Ferro avrà un suo documentario: ecco quando e dove uscirà (Di giovedì 23 gennaio 2020) I documentari sembrano essere il nuovo must di questi mesi: sia in Italia che all’estero si punta molto sulle pellicole che hanno l’obiettivo di raccontare la vita privata e professionale delle celebrità più amate dal pubblico. E questa volta è il turno di Tiziano Ferro! Solo qualche mese fa era stata Chiara Ferragni a lanciare il suo Unposted, disponibile su Amazon Prime, che ha fatto chiacchierare tutto il mondo, mentre all’estero si è in attesa del documentario di Taylor Swift, intitolato Miss Americana. Ora è tempo per il nostro Paese di avere un altro prodotto legato alla vita di un cantante che per anni ha emozionato gli italiani e non solo: stiamo parlando di Tiziano Ferro, il cantante di Latina che ha recentemente pubblicato il suo nuovo album Accetto Miracoli. Il documentario di Tiziano Ferro è stato annunciato in maniera del tutto inaspettata, ... trendit

