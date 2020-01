Smog | test su 5 parchi romani | i migliori Caffarella e Villa Ada

Ambiente e Smog : in Italia solo 32 - 8 metri quadrati di verde urbano a testa : “A provocare lo smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi ma in Italia ogni abitante dispone in città di appena 32,8 metri quadrati di verde urbano“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dati Istat dalla quale si evidenzia che “la situazione ...

Smog - inquinamento record nei Balcani : i cittadini protestano : E’ Sarajevo la città più inquinata al mondo – seguita da Oulan-Bator e Dacca – secondo la classifica settimanale stilata dall’app Air Visual che assegna a Belgrado l’ottavo posto. Durante il rigido inverno le capitali e grandi città della regione dei Balcani sono letteralmente avvolte da fitte nebbie tossiche che fanno registrare alti tassi di polluzione atmosferica. Uno studio del Programma delle Nazioni ...

Smog - a Milano flashmob degli ambientalisti per protestare contro le porte aperte dei negozi : Una manifestazione per protestare contro i negozi che hanno deciso di tenere aperte le porte d'ingresso nonostante la pessima qualità dell'aria che si respira da giorni a Milano. È questo il senso del flashmob di venerdì 17 gennaio organizzato in piazza Scala a Milano. I negozianti sostengono che tenere chiuse le porte non invogli i clienti a entrare, ma per gli ambientalisti non ci sono altre soluzioni: "Chiudete le porte dei negozi, siamo in ...

Milano - la Lega protesta contro lo Smog : La Lega di Matteo Salvini ha già iniziato a fare campagna elettorale a Milano in vista delle elezioni del 2021 e la sfida a Beppe Sala, pronto a ricandidarsi per il secondo mandato, è partita oggi sul fronte dello smog e degli alti livelli di inquinamento che puntualmente vengono registrati a Milano nonostante le misure messe in atto dal primo cittadino.Armati di mascherine e cartelli, una decina di leghisti sono scesi in strada al grido di ...