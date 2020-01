LIVE Fognini-Thompson 7-6 (4) 6-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: il ligure domina il secondo set (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-1 SET Fognini! Sbaglia la risposta Thompson, e l’azzurro si porta sempre più vicino all’obiettivo del terzo turno. 40-30 SET POINT Fognini: traiettoria perfida del dritto centrale giocata da Thompson, non riesce a trovare la misura il ligure. 40-15 DUE SET POINT Fognini: rovescio in rete. 40-0 TRE SET POINT Fognini: servizio e dritto per l’azzurro. 30-0 Ancora bel punto di Fognini, Thompson sfoga due volte la rabbia sulla propria racchetta, che rompe e va a sostituire. 15-0 Ace di Fognini. 5-1 Fognini, servizio esterno di Thompson con traiettoria davvero molto carica. L’azzurro va a servire per chiudere il secondo set. 40-30 Rovescio in rete di Fognini. 30-30 Fognini continua a spostare Thompson semplicemente gestendo la situazione dalla riga di fondo. 30-15 Gran risposta di dritto di Fognini. 30-0 Rovescio in rete ... oasport

