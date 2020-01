LIVE Berrettini-Sandgren 6-7, 4-6, 6-4, 6-2, 4-3 Australian Open 2020 in DIRETTA: è il momento di mostrare le carte e le energie rimaste in questo quinto set (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Duello a rete vinto dall’azzurro, che ora si procura tre palle break. 0-30 Berrettini si prende il punto di forza. 0-15 Doppio fallo di Sandgren in apertura di ottavo gioco. 4-3 Tiene nuovamente il servizio a zero Berrettini che ora cercherà di fiutare la possibilità di un break che a questo punto sarebbe mortifero per il rivale. 40-0 Fa il tergicristallo Sandgren in questa fase del match, ma le sue energie non sembrano essere quelle di due ore e mezzo fa. 30-0 Risposta errata da parte del tennista d’Oltreoceano. 15-0 Servizio e dritto: lo schema più efficace per l’azzurro. 3-3 Accelerazione di dritto che porta Berrettini a sbagliare, l’americano mostra il pugnetto ed esulta. 40-15 Calo di tensione dell’americano che sbaglia completamente un back di rovescio. 40-0 Ace di Sandgren. 30-0 Prime che ... oasport

