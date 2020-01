Cittadella, Gargiulo si candida: “Proveremo a imporci col Benevento” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCittadella (Pd) – Napoletano di nascita ma una carriera calcistica costruita prettamente al nord. Mario Gargiulo da questa stagione indossa la maglia del Cittadella, dopo gli inizi con il Brescia, le esperienze con Bassano e Lucchese e due buone annate con Pontedera e Imolese. Il centrocampista, messo da parte l’infortunio che ne ha condizionato la prima parte di stagione, è tornato a disposizione del tecnico Venturato e si appresta adesso ad affrontare il Benevento, atteso sabato prossimo al “Tombolato“. “Ho recuperato del tutto e vorrei tanto poter dare il mio contributo in questo girone di ritorno. Spero di trovare un po’ di continuità, anche se spetterà solo a me dimostrare di meritare il posto“, ha dichiarato Gargiulo a “Il Gazzettino“, “la squadra di Pippo Inzaghi è davvero forte, sta così in alto ... anteprima24

