Lodo Conte: stop a prescrizione dopo prima condanna (Di martedì 21 gennaio 2020) La maggioranza cerca l’intesa sulla riforma della prescrizione. In attesa del vertice sulla giustizia, i partiti di governo hanno ricevuto la bozza del disegno di legge delega che riforma del processo penale. La bozza, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, contiene il cosiddetto “Lodo Conte”, che dovrebbe superare le distanze che vi sono soprattutto tra M5S da una parte e PD e Italia Viva dall’altra. Il Lodo che prende il nome dal presidente del Consiglio, prevede il mantenimento della riforma Bonafede, con la prescrizione che sparirebbe dopo un’eventuale condanna di primo grado. Renzi: "prescrizione? Siamo col governo, ma non votiamo schifezze come questa" Matteo Renzi avvisa il Movimento 5 Stelle: la riforma della prescrizione è una schifezza e Italia Viva non la voterà, governo a rischio? L’obiettivo della ... blogo

