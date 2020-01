Non è l’Arena, Tony Colombo e Tina Rispoli umiliano Giletti in diretta: “Vergognoso” (VIDEO) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ieri è andata in onda una nuova puntata di Non è l’Arena e tra gli ospiti ci sono stati anche Tony Colombo e Tina Rispoli. I due protagonisti hanno commentato, ancora una volta, la questione relativa alle nozze super trash a cui hanno dato luogo, ma non solo. Ad un certo punto del dibattito, infatti, Massimo Giletti ha mostrato delle immagini importanti. Esse rappresentavano i legami della donna del cantante con alcuni volti malavitosi del napoletano. Nel momento in cui i due ospiti hanno preso atto di quanto fosse stato mostrato, hanno dato di matto ed hanno incominciato ad attaccare ferocemente il conduttore. A loro avviso, infatti, il direttore della trasmissione li avrebbe chiamati in studio non per far valere le loro ragioni, ma solo per fare ascolti. Le dichiarazioni di Tony Colombo a Non è l’Arena Non è l’Arena, ormai, sta assumendo le stesse caratteristiche di ... kontrokultura

