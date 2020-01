Borseggiatrici denunciate: erano del campo nomadi di Baranzate (quello della zingaraccia) (Di domenica 19 gennaio 2020) Nuovi guai per alcune nomadi del campo di via Monte Bisbino, sul confine con Baranzate, accusate di essere delle Borseggiatrici della stazione Centrale di Milano. Lo stesso rimbalzato agli onori della cronaca la scorsa estate per una polemica a distanza tra una residenti e l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini (tanto da definirla “zingaraccia“, clicca qui per l’articolo). Questa settimana una 25enne e una 33enne sono state arrestate per aver tentato di scippare un gruppo di ragazze su un filobus fuori dalla stazione di Milano Centrale. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

