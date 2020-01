Palermo: Italia Viva presenta proposte sui rifiuti (Di sabato 18 gennaio 2020) Palermo, 18 gen. (Adnkronos) – Alle ore 17 a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, Italia Viva presenterà sue proposte sul tema rifiuti. All’iniziativa dal titolo ‘Bellolampo sottosopra: città pulita e discarica chiusa. Impianti moderni e meno tasse per i cittadini” interverranno Davide Faraone presidente di Iv al Senato, Toto Cordaro Vice Presidente della Regione, Edy Tamajo deputato regionale Italia Viva, i consiglieri comunali di Italia Viva, Peppe Norata presidente Rap. Relazionerà Natalia Re, esperta sui temi dell’ambiente di Italia Viva e parteciperanno le organizzazioni sindacali, imprenditoriali ed ambientaliste.L'articolo Palermo: Italia Viva presenta proposte sui rifiuti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

