In tanti per l’addio a Maurizio, Accrocca: “Mai più tragedie simili” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTufara Valle – E’ stato l’Arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca a presiedere il rito funebre per Maurizio D’Avola, il 48enne di Montesarchio, investito e ucciso da un’automobile mentre tentava di attraversare sulla Statale 7 “Appia”, nel territorio di San Martino Valle Caudina. A concelebrare la Messa è stato padre Albert, il parroco della Chiesa di Maria Santissima del Carmelo, situata proprio a pochi passi dal luogo del tragico impatto. La Chiesa era affollatissima da parenti e amici che peraltro, nella mattina, avevano scortato la bara da Avellino. Accasciata la vedova, Silvana, che deve ora pensare a come educare e far crescere i quattro figli che erano nati dalla storia d’amore con Maurizio. “Mai più simili tragedie”, ha scandito dall’altare, durante l’Omelia, mons. ... Leggi la notizia su anteprima24

