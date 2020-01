"Il Klimt ritrovato è autentico". Ma il quadro resta un mistero (Di sabato 18 gennaio 2020) Nino Materi Gli esperti: "Opera originale". Però furto e modalità di ritrovamento del «Ritratto di signora» non convincono Noi italiani non siamo solo tutti ct (commissari tecnici) della Nazionale di calcio, ma siamo pure tutti cda (critici d'arte). Può quindi capitare che il quadro - apparentemente una crosta - che noi tutti avevamo dipinto come «grossolana copia di Klimt» si riveli, in realtà, una tela autentica opera del celebre «secessionista» viennese. A mettere la mano sul fuoco (senza bruciarsela) riguardo all'originalità della «Signora» ritrovata in circostanze «misteriose» (per non dire altro) il 10 dicembre scorso durante dei lavori di ristrutturazione alla Galleria Ricci Oddi a Piacenza da dove, il 22 febbraio 1997, la tela sparì altrettanto «misteriosamente» (sempre per non dire altro), sono stati i seguenti esperti: Diego Cauzzi, funzionario per le tecnologie ... Leggi la notizia su ilgiornale

Agenzia_Ansa : È autentico il quadro di #Klimt ritrovato a #Piacenza #ANSA - RaiNews : Gli esami tecnici fugano gli ultimi dubbi: è proprio #Klimt #Piacenza - Agenzia_Italia : Il quadro di #Klimt ritrovato a Piacenza è autentico. Rimane il mistero della sua sparizione. -