Schianto sulla Statale, ecco chi erano i due napoletani morti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCivitella Paganico (Gr) – Si chiamavano Patrizio Noviello, 31 anni, e Fiorentino Quagliozza, 47 anni, i due napoletani deceduti in un incidente avvenuto sulla Statale che collega Siena con Grosseto, all’altezza di Civitella Paganico. Secondo una prima ricostruzione le due vittime, che viaggiavano a bordo di una Renault, si sarebbero scontrate frontalmente con un pullman poco dopo l’uscita da una galleria. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due occupanti della vettura, rendendo vani i soccorsi del 118. Un viaggiatore a bordo del bus ha riportato invece lievi ferite. L’incidente, avvenuto in mattinata, ha provocato la chiusura momentanea della strada Statale 223 di Paganico (E78 Grosseto-Siena), riaperta al traffico in entrambe le direzioni dopo diverse ore. In una nota il cda e la direzione della Tiemme ... Leggi la notizia su anteprima24

milanopaviatv : Uno schianto violentissimo, il pullman che colpisce la bicicletta e scaraventa la donna a terra. E’ morta così Mari… - SIENANEWS : In una nota stampa il cordoglio del cda e della direzione di Tiemme.. - infoitinterno : Schianto tra due auto sulla Statale 14, strada chiusa e traffico in tilt -