Omicidio Samira: nuove tracce da parte dei cani molecolari (Di venerdì 17 gennaio 2020) Marco Della Corte I cani molecolari hanno scoperto tracce biologiche che potrebbero appartenere alla donna scomparsa, trovato anche uno stivale sospetto: il marito Mohamed è stato arrestato in Spagna Possibile svolta nel caso di Samira el Attar: i cani molecolari hanno rinvenuto numerose tracce biologiche che potrebbero appartenere alla donna scomparsa. Si sospetta che Samira sia stata uccisa dal marito Mohamed Barbri, rifugiatosi in Spagna, dove è stato recentemente arrestato. Tornando all'importante scoperta nel corso delle ultime indagini, le precitate tracce sono state rinvenute, come informa il Gazzettino, sul punto di strada arginale che costeggia il Gorzone, dove Mohamed si sarebbe fermato per almeno tre ore, nel cuore della notte, il giorno dopo la scomparsa di Samira. I cani delle forze dell'ordine hanno puntato, in particolare, uno stivale da uomo ed un paio di ... Leggi la notizia su ilgiornale

Out_Haters : RT @francescatotolo: Arrestato in Spagna, a Madrid, il marito di Samira El Attar, la donna scomparsa da Padova il 21 ottobre 2019. Mohamed… - zazoomblog : Omicidio Samira i cani molecolari trovano tracce della mamma scomparsa e scarpe sospette - #Omicidio #Samira… - Ross5716 : RT @francescatotolo: Arrestato in Spagna, a Madrid, il marito di Samira El Attar, la donna scomparsa da Padova il 21 ottobre 2019. Mohamed… -