Lunedì si vota su Salvini (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Giunta delle Immunità voterà il 20 gennaio la relazione di Maurizio Gasparri che dice no alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini nell’ambito del caso Gregoretti. La giunta per il Regolamento, infatti, ha approvato l’ordine del giorno presentato dalla Lega che prevede una deroga alla perentorietà del termine di 30 giorni (in scadenza oggi) concesso alla giunta per le Immunità per arrivare a una decisione sulla richiesta di autorizzazione a procedere per un membro di palazzo Madama. La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha votato insieme alle opposizioni, facendo in modo che la conta finisse 7 a 6. Senza il suo pronunciamento sarebbe finita in parità, sei a sei, e il no della maggioranza - come da regolamento di palazzo Madama - avrebbe prevalso.“Sulla Gregoretti nessun rinvio. Ottimo: la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Lunedì si vota su Salvini - Emilong19 : @danielyno ah tu dici per votazioni che ci sono in un solo giorno, la domenica si vota e c'è subito lo scrutinio? i… - dicofilo : RT @giannimontieri: Stasera è Ospina, lunedì erano Di Lorenzo Meret e Manolas, col Parma erano Koulibaly e Zielinsky, 'na vota è 'o strummo… -