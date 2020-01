Forte scossa di terremoto in Messico di magnitudo pari a 5.3 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una Forte scossa di terremoto ha colpito il Messico, vicino a Ixtepec: il sisma ha fatto tremare la terra alle ore 3:07 di venerdì 17 gennaio. La profondità della scossa, secondo le rilevazioni, era di circa 27 chilometri, mentre la magnitudo rilevata si attestava a 5.3 gradi sulla scala Richter. L’epicentro ha interessanto il territorio a 19 chilometri dalla città di Oaxaca. Sempre nella notte anche l’Italia è stata colpita da una Forte scossa di terremoto di magnitudo pari a 4. terremoto in Messico Nuova Forte scossa di terremoto in America: un sisma di magnitudo pari a 5.3 sulla scala Richter ha colpito il Messico, intorno alle città di Ixtepec. La scossa, avvertita distintamente dalla popolazione, è stata rilevata alle ore 3:07 di venerdì 17 gennaio. Pochi giorni prima, inoltre, il 10 gennaio scorso, un’altra scossa aveva fatto tremare il Messico. In ... Leggi la notizia su notizie

emergenzavvf : #15gennaio 1968, una forte scossa di terremoto colpì la Sicilia occidentale provocando la morte di 249 persone. 700… - atestaltasempre : RT @paolochiariello: Forte #scossa di #Terremoto in #Calabria - GArgento : Forte scossa di terremoto nella notte nel catanzarese | Soverato Web -