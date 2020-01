Dieta per sgonfarisi: come tornare in forma dopo le feste (Di venerdì 17 gennaio 2020) Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire una Dieta per sgonfiarsi, per ritornare in forma dopo le feste, ma anche per recuperare la perfetta forma fisica, senza creare disagio al corretto funzionamento dell’organismo e il benessere psicofisico generale del soggetto interessato. Dieta per sgonfiarsi Spesso nella vita capita di concedersi qualche esagerazione, soprattutto in un periodo di festività intensa, come quello che ci siamo appena lasciati alle spalle. Sebbene durante il periodo della festa si cerca di non prestare troppa attenzione alla linea, quando il periodo appena trascorso si conclude, capita di sentirsi a disagio, stanchi, gonfi e affaticati. In questi casi, la soluzione migliore è quella di seguire una Dieta, che non sia scelta a caso e che, oltre a garantire la perdita di peso e il ripristino della perfetta forma fisica, sia disintossicante per ... Leggi la notizia su notizie

