Figlio Beppe Grillo denunciato per stupro: inchiesta procede a rilento (Di giovedì 16 gennaio 2020) Pare non essere stata mantenuta la promessa della Procura di risolvere tempestivamente il caso del Figlio di Beppe Grillo, accusato insieme ad altri tre ragazzi di stupro di gruppo: l’inchiesta procede infatti a rilento e non sembra essere vicina ad una risoluzione in tempi brevi. L’inchiesta sul Figlio di Beppe Grillo Ad occuparsi dell’indagine è, per competenza territoriale, la Procura di Tempio Pausania. I fatti risalenti al 26 luglio 2019 sarebbero infatti avvenuti in Sardegna in una villa della famiglia Grillo. Qui una studentessa milanese ha denunciato di essere stata violentata da Ciro Grillo e dai suoi tre amici. Questi hanno sempre negato, confermando il rapporto ma sostenendo che fosse consenziente. A distanza di quasi sei mesi il caso non pare prossimo ad una conclusione a causa della lentezza negli sviluppi dell’inchiesta. A settembre 2019 i ... Leggi la notizia su notizie

