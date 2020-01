Tour 'rosa' nello Spazio con imprevisto

Si è conclusa la prima passeggiata spaziale del 2020. E' la seconda in assoluto al femminile. Tutto è andato per il verso giusto tranne per un piccolo incidente nel quale è andata perduta la telecamera del casco dell'astronauta Christina Koch della Nasa. Con la collega Jessica Meir, Koch ha affrontato una lunga giornata di lavoro all'esterno della Iss,Stazione Spaziale Internazionale, lavorando lungo il traliccio 6 per sostituire tre batterie al nichel-idrogeno con le nuove batterie al litio.(Di mercoledì 15 gennaio 2020)