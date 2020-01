Mossa a sorpresa di Medvedev, Putin chiede riforme e governo russo si dimette (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Con una Mossa inattesa, il premier russo Dmitri Medvedev, ha rassegnato le sue dimissioni e quelle di tutto il governo, dopo che il presidente Vladimir Putin ha annunciato riforme costituzionali, un'iniziativa vista da molti come l'avvio ufficiale della transizione. Una sorpresa e' anche la nomina del successore: Mikhail Mishustin, direttore dell'Agenzia, una figura poco nota anche in Russia. "E' stata delineata tutta una serie di emendamenti fondamentali alla Costituzione" - ha spiegato Medvedev parlando in un incontro con Putin e i membri del governo - che apporteranno cambiamenti significativi per "l'intero equilibrio dei rami del potere esecutivo, legislativo e giudiziario" e per questo "e' giusto che il governo, nella sua forma attuale, si dimetta". Analisti e osservatori erano gia' da qualche ora in allerta dopo che nell'annuale discorso alle Camere riunite del Parlamento, il ... Leggi la notizia su ilfogliettone

ispionline : 'Sarà #Putin dopo Putin nel 2024'. @paolo_magri spiega la mossa a sorpresa del #Cremlino a #classcnbc - classcnbc : 'Sarà #Putin dopo Putin nel 2024'. @paolo_magri , vice presidente @ispionline , spiega la mossa a sorpresa del… - paolo_magri : RT @classcnbc: 'Sarà #Putin dopo Putin nel 2024'. @paolo_magri , vice presidente @ispionline , spiega la mossa a sorpresa del #Cremlino ????… -