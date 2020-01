Capitano Ultimo, il Tar conferma: «Niente scorta» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nessuna protezione per il Capitano Ultimo (che per la verità ora Capitano non è più visto che nel frattempo è diventato colonnello). Il Tar del Lazio ha deciso di confermare il provvedimento di revoca della scorta, respingendo l’istanza di sospensiva presentata dai suoi legali. Come ha spiegato l’avvocato di Sergio De Caprio, (ex vicecomandante del Noe nonché nel 1993 colui che arrestò Totò Riina) «il Tar aveva già precedentemente annullato con sentenza un provvedimento di revoca, ma questa volta ha deciso diversamente. Faremo appello al Consiglio di Stato perché riteniamo che permangano le situazioni di pericolo per l’incolumità dell’ufficiale». Cosa è successo? Lo scontro sulla scorta al Capitano Ultimo va avanti da quasi due anni. Il 31 luglio 2018 il Comando operativo di vertice interforze aveva deciso di revocare la scorta a De Caprio, a ... Leggi la notizia su open.online

