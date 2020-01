Call Center: basta chiamate indesiderate anche sui cellulari (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non importa l’ora o il giorno: i Call Center delle aziende contattatano milioni di persone al cellulare per il solo scopo di telemarketing. E in diversi casi le chiamate continuano fino a quando l’utente, esasperato, non risponde. Questa “persecuzione” potrebbe però finire nei prossimi mesi. Nel prossimo Consiglio dei Ministri, infatti, verrà esaminato un provvedimento per ampliare il registro delle opposizioni. Tale registro era finora riservato ai telefoni fissi. Interessati 83 milioni di numeri. Call Center: stop telemarketing sui cellulari In ogni caso però, i tempi non saranno brevissimi. Per vedere approvato il registro, l’iter prevede che dopo il Consiglio dei Ministri si svolga una consultazione con gli operatori e le associazioni dei consumatori. Questo significa che la piena operatività potrebbe arrivare per la fine del 2020. Le aziende che ... Leggi la notizia su notizie

