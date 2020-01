"Attenzione, allarme pantera", dopo la denuncia dei cittadini la conferma del Comune (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La pantera è stata avvistata a soli 1,5 chilometri dal centro abitato di San Severo, in provincia di Foggia. Il sindaco... Leggi la notizia su today

SanSeveroNews : E’ allarme a San Severo dove è in giro una pantera, una tra i felini più pericolosi. L’animale è stato avvistato in… - princigallomich : SAN SEVERO – ATTENZIONE ALLARME A SAN SEVERO: AVVISTATA UNA PANTERA IN ZONA VIA CASTELNUOVO - PG_000 : RT @VisRomana: Ancora #spam e #malspam via #PEC: attenzione all'ennesimo #allarme #sLoad -