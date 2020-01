CorMez: Gattuso prova Gaetano vertice basso. Test per Lozano. Staffetta Milik-Llorente (Di martedì 14 gennaio 2020) Oggi alle 15 si gioca Napoli-Perugia al San Paolo. Sul Corriere del Mezzogiorno qualche ipotesi sulla formazione che sceglierà Gattuso. “Giocheranno molti di quelli che hanno mostrato segnali di crescita contro la Lazio, ma Gattuso Testerà per la prima volta Gaetano come vertice basso e verificherà la condizione di Lozano, l’acquisto più oneroso del mercato di luglio, che finora con lui ha trovato poco spazio. Nel tridente d’attacco non farà a meno di Lorenzo Insigne rivitalizzato nelle gambe e nella Testa dal 4-3-3 e probabilmente anche di Milik, anche potrebbe fare Staffetta con Llorente”. Dunque il giovane Gaetano potrebbe giocare per la prima volta dall’inizio. Il quotidiano scrive che “c’è una seria valutazione in corso da parte di Gattuso e del suo staff”. Ci sarà anche Diego Demme, oggi in panchina. Molto probabile il suo esordio a partita in ... Leggi la notizia su ilnapolista

