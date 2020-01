Tottenham-Middlesbrough, Fa Cup: formazioni, pronostici (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tottenham-Middlesbrough è la ripetizione del terzo turno di Fa Cup, si gioca martedì sera al Tottenham Hotspur Stadium alle 21.05: probabili formazioni, pronostici e la diretta in streaming. Tottenham – Middlesbrough martedì ore 21:05 Il Tottenham è stato costretto dal Middlesbrough a giocare il replay del terzo turno a causa del pareggio nella partita giocata al Riverside Stadium. In realtà gli Spurs hanno rischiato addirittura l’eliminazione, è servito un gol di Lucas Moura per cancellare l’iniziale vantaggio per il Middlesbrough firmato da Ashley Fletcher. Sarà la prima volta del Middlesbrough nel nuovo stadio del Tottenham e sarà una partita particolaree per l’allenatore Jonathan Woodgate, che da calciatore ha giocato quattro stagioni con la maglia degli Spurs. Le ultime notizie sulle formazioni L’arrivo di Mourinho al posto di ... Leggi la notizia su ilveggente

G3N3RATIONSPORT : #FACup: #Tottenham-#Middlesbrough streaming, probabili formazioni e diretta tv - infobetting : Tottenham-Middlesbrough (martedì in FA Cup): formazioni, quote, pronostici - Deepnightpress : #TottenhamHotspur vs #Middlesbrough #FACup 14-01-2020: il pronostico -