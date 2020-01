"Prima dei direttori, cacciare Foa" Sulla Rai i renziani attaccano il Pd (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mentre l'Ad RAI Fabrizio Salini annuncia le nomine dei direttori di rete e quelle dei responsabili dei "sottogeneri", si leva contraria la voce del Segretario della Vigilanza Rai e Deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, fortemente critico su quanto sta avvenendo in queste... Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

you_trend : ???? Domani notte si terrà l'ultimo #DemDebate prima dei caucus in #Iowa del 3 febbraio ? Ma perché questo dibattito… - welikeduel : 'La guerra piace solo a chi non la conosce. Non ho mai visto una persona che abbia conosciuto e sperimentato la gue… - emergency_ong : La guerra piace solo a chi non la conosce. Non ho mai visto una persona che abbia vissuto la guerra che la apprezzi… -