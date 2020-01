Lady Gaga spiazza tutti: “Sono stata violentata ripetutamente a 19 anni” (Di domenica 12 gennaio 2020) Lady Gaga spiazza tutti: arriva un incredibile annuncio da parte della cantautrice, attrice e attivista statunitense di 33 anni. Lady Gara torna sotto i riflettori, questa volta per alcune dichiarazioni shock. Ecco infatti quanto ammesso dalla cantautrice, attrice e attivista statunitense a Oprah Winfrey nel corso di un’intervista nel nuovo show ‘Oprah’s 2020 Vision: Your … L'articolo Lady Gaga spiazza tutti: “Sono stata violentata ripetutamente a 19 anni” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

