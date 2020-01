Google potrebbe aver iniziato i test per portare Stadia sui dispositivi mobile oltre ai Pixel (Di domenica 12 gennaio 2020) L'obiettivo di Google Stadia, la nuova piattaforma di game streaming della grande G, è offrire ai giocatori la possibilità di giocare su ogni dispositivo smart, inclusi tablet e smartphone. Purtroppo, al lancio, questa feature era parecchio limitata: su TV si poteva utilizzare solo il Chromecast allegato al controller di Stadia, mentre su mobile erano supportati i soli cellulari della famiglia Google Pixel, indubbiamente la limitazione più grande finora.Fortunatamente, sembra che Google stia iniziando a testare Stadia anche su altri dispositivi, almeno questo è quello che pensano i giocatori. Alcuni utenti Stadia, infatti, hanno riportato l'apparizione della dicitura "This screen/Questo schermo" nell'applicazione mobile, sui loro dispositivi Android non-Pixel. Questo, invece del solito messaggio che gli invitava a giocare su altri dispositivi compatibili.I giocatori sono stati anche in ... Leggi la notizia su eurogamer

