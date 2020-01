Boeing ucraino, chi erano i 176 passeggeri dell’aereo abbattuto da un missile iraniano: ingegneri, neosposi e famiglie (Di domenica 12 gennaio 2020) Centosettantasei persone morte per un “errore di comunicazione”. A bordo del Boeing 737 della Ukrainian Airlines precipitato l’8 gennaio poco dopo il decollo da Teheran c’erano molti iraniani emigrati per cercare un’opportunità all’estero: talenti accademici, coppie appena sposate, ingegneri. Tutti vittime dell’errore umano che ha portato gli operatori della contraerea iraniana a scambiare il velivolo per un cruise statunitense. A bordo, secondo funzionari ucraini, c’erano in tutto 82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, 4 afgani, 3 britannici e 3 tedeschi. Tutte di nazionalità ucraina le 9 vittime dell’equipaggio. E molti dei non iraniani erano in realtà cittadini provenienti dal Paese mediorientale e con passaporto straniero. C’era anche la giovane Zeynab Asadi Lari, brillante studentessa del quarto anno di Scienze ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

