Grey’s Anatomy | addio ad Alex Karev Fan in lacrime | “Almeno un finale per un personaggio

Grey's Anatomy dice addio ad un altro dei suoi personaggi storici. Dopo Derek Shepherd e Cristina Yang (interpretati rispettivamente da Patrick Dempsey e Sandra Oh), a lasciare la serie è ora Alex Karev. L'attore Justin Chambers ha deciso infatti a sorpresa di abbandonare il medical drama targato Shonda Rhimes: il suo annuncio è arrivato a metà della stagione attualmente in onda. "Non c'è un buon momento per dire addio a uno spettacolo e un personaggio che ha definito così tanto della mia vita negli ultimi 15 anni – si legge in una nota inviata dall'attore a 'Deadline' -. Da qualche tempo, tuttavia, ho sperato di diversificare i miei ruoli di attore e le mie scelte di carriera. E, arrivato a 50 anni e benedetto dalla presenza della mia straordinaria e solidale moglie e da cinque meravigliosi bambini, ora quel momento è

