Smaltimento illecito di rifiuti, denunciato l’autore e sequestrato allevamento (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAltavilla Silentina (Sa) – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni nel corso del servizio di controllo del territorio nel comune di Altavilla Silentina alla località “Genzano” in zona rurale, hanno scoperto una vasta area sulla quale sono depositati ed abbandonati reflui zootecnici. L’ispezione condotta nell’immediatezza dei fatti ha consentito di determinare che si tratta di un lagone artificiale di significative dimensioni, 500 metri quadrati, per una profondità media di 1,5 metri colmo di reflui zootecnici che ruscellando in più direzioni interessano un’area di circa 1000 mq. Gli accertamenti prontamente avviati dai militari hanno consentito di individuare l’allevamento zootecnico di capi bufalini e bovini, distante alcuni chilometri dai luoghi di sversamento, dal quale i reflui venivano trasportati ... Leggi la notizia su anteprima24

lameziainstrada : Smaltimento illecito di rifiuto, denunciato titolare di un frantoio a Corigliano Rossano - tuttoggi : Terni, smaltimento illecito rifiuti | Megamulta e punizione - CosenzaPost : Smaltimento illecito di rifiuti: deferito proprietario di un frantoio -