NAO positiva e meteo da NON Inverno, i casi del passato fanno paura (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLIMA E meteo: la NAO - North Atlantic Oscillation - è un indice molto importante che definisce la differenza di pressione tra la cellula di alta pressione presente a medie latitudini e quella di bassa pressione presente sull'Islanda. Quando la NAO è positiva come in questi giorni, la zona di alta pressione è molto forte ed in grado di deviare le perturbazioni atlantiche sul Nord Europa. In questo modo l'Europa occidentale ed il Mediterraneo sono avvolti da una fascia altopressoria in grado di garantire condizioni di meteo soleggiato e mite, ad eccezione di zone pianeggianti spesso avvolte dalla nebbia in condizioni di inversione termica (tipico il caso della Pianura Padana). E' dal 28 Dicembre che siamo entrati in una fase di NAO positiva, quindi un periodo di 11-12 giorni. Ma, in passato, vi sono stati periodi molto più lunghi di queste condizioni di alta pressione ... Leggi la notizia su meteogiornale

