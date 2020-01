È morto Shozo Uehara, sceneggiatore di Goldrake e Capitan Harlock (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lo sceneggiatore Shozo Uehara è morto all'età di 82 anni: era diventato una leggenda nel mondo degli anime giapponesi. Lo sceneggiatore Shozo Uehara è morto il 2 gennaio all'età di 82 anni, dopo una lunga malattia che lo aveva colpito da tempo, ma ha lasciato una grande eredità nel mondo degli anime giapponesi, firmando la sceneggiatura di cult come Goldrake, Capitan Harlock e Ken il Guerriero. La notizia della scomparsa è stata data dai familiari di Shozo Uehara dopo i funerali, che si sono tenuti a Okinawa in Giappone, luogo di nascita dello sceneggiatore, nato lì nel 1937. La sua carriera iniziò nel 1965, quando cominciò a lavorare per la Tsuburaya Productions, in particolare alle serie tv Tokusatsu Ultraseven ... Leggi la notizia su movieplayer

