Erdogan e Putin, patto sulla Libia: “Ora si fermino i combattimenti” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Compromesso al vertice di Istanbul: chiesto il cessato il fuoco a partire da sabato notte. Inaugurato il gasdotto Turkstream. L’obiettivo comune sono gli idrocarburi nel Maghreb Leggi la notizia su ilsecoloxix

