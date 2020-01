Palermo, Miccoli condannato a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La corte d'appello conferma la sentenza di primo grado. Si rivolse a Cosa nostra per fare in modo che venisse saldato un debito di circa 20mila euro a un amico Leggi la notizia su repubblica

