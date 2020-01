Ilva, l’altoforno 2 non verrà spento: riparte il dialogo Arcelor-governo (Di martedì 7 gennaio 2020) L’altoforno 2 dell’Ilva non sarà spento, come previsto nei mesi scorsi. È quanto annunciato dal Tribunale del Riesame, che ha accolto il ricorso dei commissari del polo siderurgico tarantino in merito alla decisione del giudice Francesco Maccagnano dello scorso 10 dicembre. In quell’occasione infatti, il giudice respinse l’istanza di proroga per l’utilizzo dell’altoforno 2, impianto che fu messo sotto sequestro nel giugno del 2015 a seguito dell’incidente sul lavoro che costò la vita all’operaio 35enne Alessandro Torricella. Ilva: stop spegnimento altoforno 2 Con la sentenza del 7 gennaio, il Tribunale del Riesame composto dai giudici Licci, Caroli e Lotito ha dunque concesso all’attuale amministrazione straordinaria dell’Ilva la facoltà di utilizzare l’altoforno 2 con l’obbligo di adempiere alle prescrizioni per la ... Leggi la notizia su notizie

