Gli scenari aperti dalla morte di Soleimani (Di martedì 7 gennaio 2020) Il comandante delle Quds Force, unità del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) iraniane, il generale Qassem Soleimani, è stato ucciso venerdì 3 gennaio da un raid ordinato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull'aeroporto internazionale della capitale irachena Baghdad, secondo quanto riferito dal Pentagono e dalla Casa Bianca. di GIUSEPPE GAGLIANO Soleimani, 62 anni, non solo aveva coordinato le operazioni extraterritoriali iraniane in particolare in Iraq, (...) - Attualità / USA, Iran, Bagdad, , Donald Trump, Soleimani Qassem Leggi la notizia su feedproxy.google

GPiziarte : RT @Aspeniaonline: Se l’Italia non si occuperà seriamente della politica estera, sarà la politica estera a occuparsi dell’Italia. Gli scena… - nessunoapartete : non avete idea io venero il mio professore di letteratura inglese e già piango all’idea che ho soltanto altre 4? le… - teuta_59 : RT @P_M_1960: L'iran annuncia vendetta contro gli USA e si prospettano 13 possibili scenari.. qualunque esso sia ho paura che sarà terribil… -