Aversa, in ospedale per dolori al petto: è giallo sulla morte di un 40enne (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCesa (Ce) – E’ giallo sulla morte di Antonio Landolfo, 40enne originario di Grumo Nevano ma residente a Cesa, in provincia di Caserta. L’uomo aveva iniziato ad accusare dolori lancinanti al petto e per questo motivo aveva deciso di recarsi presso l’ospedale Moscati di Aversa con la propria auto. Una volta giunto al pronto soccorso del nosocomio le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate al punto che il suo cuore ha ceduto e per lui non c’è stato più nulla da fare. Per questo motivo la Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta e ha disposto sia il sequestro della cartella clinica che l’esame autoptico sulla salma per far luce sulle cause del decesso del 40enne. L'articolo Aversa, in ospedale per dolori al petto: è giallo sulla morte di un 40enne proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

NewsCronacaCE : Uomo di 40 anni muore all'Ospedale: la Procura avvia indagine - TeleCapriNews : 48 feriti a Napoli e provincia è il bilancio dei botti di Capodanno, una 19enne colpita da proiettile vagante e ric… - forevernapoli04 : @80AirasoR80 L'ennesima dimostrazione dell'ignoranza geografica. L'episodio è avvenuto a Teverola in provincia di C… -