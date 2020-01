Lukaku: “Conte è un leader con grande esperienza e per noi squadra giovane è importante” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ai microfoni di Sky, nel post partita di Napoli-Inter, ha parlato Romelu Lukaku. “E’ importante avere un leader come Conte, un allenatore che è un grande leader con grande esperienza. E’ un campione e per noi squadra giovane è molto importante” Tu e Lautaro avete fatto 30 gol in due. Hai mai avuto un compagno con un’intesa così? “Dall’inizio fuori dal campo siamo grandi amici, facciamo molte cose insieme, e quando giochiamo insieme, quando lui c’è in un’occasione anche io ci sono in un’altra. Sono contento di come facciamo le cose, ma devo migliorare ancora di più” L'articolo Lukaku: “Conte è un leader con grande esperienza e per noi squadra giovane è importante” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

Corriere : Napoli-Inter 1-3, Lukaku e Lautaro: Conte risponde alla Juventus e torna in vetta - tuttosport : #NapoliInter 1-3: doppietta di #Lukaku, #Conte aggancia la #Juve ?? - david92Manne : I tabù sono fatti per essere sfatati 22 anni il condottiero conte spenge le luci del San Paolo Lukaku Martinez co… -