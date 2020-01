Arezzo, bimbo di 6 mesi abbandonato nell'androne di un palazzo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un bimbo di sei mesi è stato trovato la notte scorsa, verso le 2, nell'androne di un palazzo di Arezzo, in via Po, nel quartiere Saione. E' stato trovato da un gruppo di giovani che rincasava nello stabile. Dopo aver avvisato il 118, il neonato è stato portato nel reparto di pediatria dell'ospedale San Donato. Si cercano i genitori Il bimbo, che sembra di origini asiatiche, era sistemato in una culla ovetto. Le sue condizioni sono buone. La polizia sta cercando i genitori. Leggi la notizia su tg24.sky

