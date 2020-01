Alto Adige: salgono a 7 le vittime dell’incidente in Valle Aurina (Di lunedì 6 gennaio 2020) La giovane 21enne, J.S.H, è deceduta alla clinica universitaria di Innsbruck dopo l’incidente causato da un auto a Lutago sabato notte. Il bilancio delle vittime ora sale a sette. L’incidente in Alto Adige A seguito dello schianto contro l’automobile di Stefano Lechner, la ragazza fu portata di notte in emergenza con l’elisoccorso Aiut Alpin. I presenti sul posto dichiararono che “Sembrava un terremoto, una scena di guerra. Volavano schegge di vetro e pezzi di carrozzeria. E poi quei corpi a terra: erano ovunque“. In seguito all’avvenuto, L’automobilista 27enne ha dichiarato: “Vorrei essere io al posto di quei ragazzi”. Il giovane riferisce di non essersi allontanato dal luogo dell’incidente, ma di aver prestato soccorso immediato. Alessandro Tonon, il suo legale, ha riportato che Lechner “E’ sceso dalla ... Leggi la notizia su notizie

GiuseppeConteIT : La tragedia avvenuta la notte scorsa in Alto Adige è sconvolgente e colpisce profondamente. Esprimo la più sincera… - RobTallei : Incredibile la sproporzione di copertura mediatica tra l'investimento in Corso Francia a Roma e quello di ieri in Alto Adige. - repubblica : Alto Adige, auto travolge pedoni nella notte, 6 morti e 11 feriti. Arestato il guidatore positivo all'alcol test [a… -