Tornerà in onda su Rai1 giovedì prossimo, 9 gennaio 2020, Don Matteo giunto alla 12esima stagione. Al netto delle novità legate a trama e personaggi, la vera domanda che da tempo si pongono addetti ai lavori e pubblico è: sarà l'ultima? Don Matteo 12, Terence Hill: "ultima stagione? Io sono carico, potrebbe andare avanti all'infinito" Tra le guest-star dei nuovi episodi, Fabio Rovazzi ed Elena Sofia Ricci Nathalie Guetta a Blogo: "Don Matteo 12 ultima stagione? Noi attori parliamo solo di questo, ma non sappiamo nulla" (VIDEO)

