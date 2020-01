Meteorite di Capodanno, ritrovati frammenti in Italia (Di domenica 5 gennaio 2020) Due frammenti del Meteorite di Capodanno trovati nel Modenese Il ciclista emiliano Davide Gaddi, conosciuto per i suoi viaggi in bicicletta organizzati per raccogliere fondi a scopo benefico, ha ritrovato frammenti del Meteorite di Capodanno nel Modenese. La meteora brillante era stata avvistata sul Nord Italia dalla rete di videocamere Prisma, coordinata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), nella sera del primo gennaio 2020. I resti del Meteorite di Capodanno sono stati trovati da Gaddi nella zona Disvetro-Rovereto sul Secchia (Modena), ai limiti dell’area indicata dai calcoli della rete Prisma (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e dell’Atmosfera). I frammenti sono riconoscibili per la patina scura e gli angoli smussati. Meteorite Capodanno, le istruzioni degli scienziati Secondo l’Istituto Nazionale di Astrofisica, il ... Leggi la notizia su tpi

