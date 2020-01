Domenica In: ospiti Sandra Milo e Teo Teocoli, oggi su Rai1 (Di domenica 5 gennaio 2020) Domenica In e Mara Venier tornano oggi, Domenica 5 gennaio 2020, su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti, tra cui Sandra Milo e Teo Teocoli. Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con l'insostituibile conduzione di Mara Venier, per una puntata completamente dedicata ai bambini e alle famiglie nella giornata che precede l'Epifania. La 17° puntata di Domenica in, in onda oggi 5 gennaio, si aprirà con il ritorno di Sandra Milo per continuare il racconto della sua vita tra amori, successi e carriera. Teo Teocoli canterà alcuni successi di Adriano Celentano oltre ad esibirsi in uno sketch nei panni di uno dei suoi celebri personaggi. Il comico Gabriele Cirilli, impegnato a teatro con il suo nuovo spettacolo, si esibirà ... Leggi la notizia su movieplayer

