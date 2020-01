Tecnologie e sistemi di propulsione “zero carbon”: arriva il Fondo di ricerca del settore marittimo (Di sabato 4 gennaio 2020) È una decisione storica che non ha precedenti, quella presa dallo shipping mondiale per combattere il surriscaldamento del pianeta. I principali player hanno, infatti, recentemente deciso di attivarsi concretamente sul tema ambientale annunciando di aver presentato all’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) la propria proposta di creazione di un Fondo di ricerca Internazionale del settore Marittimo (International Maritime Research Fund – IMRF). Tale Fondo sarà impiegato nel campo R&S per sviluppare Tecnologie e sistemi di propulsione zero-carbon nonché carburanti eco-compatibili (idrogeno, ammoniaca, ecc.): lo scopo è quello di ridurre, entro il 2050, i gas a effetto serra prodotti dal settore del 50% (rispetto ai livelli registrati nel 2008) e portare successivamente ad una decarbonizzazione totale dello shipping su scala mondiale. Il Fondo sarà finanziato dalle ... Leggi la notizia su ildenaro

